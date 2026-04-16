Домашние трюфели без заморочек — делаю из смеси, а гости думают, что из кондитерской

Когда хочется сладкого, а времени на сложные десерты нет, выручают эти трюфели. Готовятся из простых продуктов, без выпечки, а по вкусу — нежные, сливочные и очень «дорогие». Отличный вариант, когда нужно быстро порадовать себя и близких.

Ингредиенты:

детская молочная смесь — 4–5 стаканов;

сахар — 2 стакана;

сливочное масло — 200 г;

какао — 4 ст. л.;

вода — 0,5 стакана.

Приготовление

В кастрюле соедините воду, сахар, какао и масло. Нагревайте на слабом огне, помешивая, пока масса не станет однородной. Остудите и постепенно вмешайте молочную смесь — должна получиться густая, пластичная основа. Уберите ее в холодильник примерно на 40 минут. Затем смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики. Обваляйте их в какао, кокосовой стружке или ореховой крошке. Готовые конфеты отправьте в холодильник еще на пару часов — так они станут плотнее и вкуснее. Получается просто, быстро и очень аппетитно.

