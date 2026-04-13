Торт «на скорую руку, но вау»: смешала ложками — и гости думают, что из кондитерки

Иногда хочется чего-то шоколадного и домашнего без лишней возни. Этот торт — настоящее спасение: готовится из простых продуктов, получается влажным, нежным и буквально тает во рту. А главное — справится даже тот, кто редко подходит к плите.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 10 ст. л;
  • молоко — 10 ст. л;
  • подсолнечное масло — 10 ст. л;
  • мука — 10 ст. л;
  • какао — 3 ст. л;
  • разрыхлитель — 1 ст. л;
  • ванилин — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • горячая вода — 5 ст. л.

Для соуса:

  • сливки 30% — 150 мл;
  • молочный шоколад — 50 г;
  • тёмный шоколад — 50 г;
  • орехи — по вкусу.

Приготовление

Сначала просто смешайте яйцо, сахар, молоко и масло — можно даже вилкой. Добавьте муку, какао, разрыхлитель, соль и ванилин, затем влейте горячую воду и доведите до гладкости. Вылейте тесто в форму и выпекайте около 30 минут при 180 градусах. Пока корж готовится, подогрейте сливки и растопите в них шоколад. Остывший корж покройте соусом, посыпьте крошкой и орехами. Через час в холодильнике — и можно подавать к чаю.

Марина Макарова
М. Макарова
