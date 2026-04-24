24 апреля 2026 в 06:43

Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях

Большинство работодателей скрывают зарплаты в вакансиях из-за собеседований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство работодателей не указывают размер зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования, сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob. По данным опроса, именно этот фактор назвали главной причиной 60% рекрутеров.

Часть компаний также сознательно скрывает уровень оплаты труда. Порядка трети работодателей не говорят о зарплате, чтобы не показывать ее действующим сотрудникам и конкурентам.

Еще 27% организаций используют отсутствие конкретной суммы как способ оценить ожидания соискателей. Каждая пятая компания включает в вакансию плашку «по договоренности» в случаях сдельной или бонусной системы оплаты. Столько же прямо признают, что их предложения ниже рыночного уровня.

Еще 20% фирм не указывают доход, чтобы привлечь больше кандидатов на вакансию. А 17% рассчитывают сэкономить, предполагая, что часть соискателей согласится на меньшую оплату.

Исследование проводилось с 20 марта по 13 апреля. В нем приняли участие 500 россиян из 190 населенных пунктов. Данные по статистической погрешности не приводятся.

Ранее стало известно, что 86% молодых россиян до 29 лет хотят зарабатывать свыше 100 тыс. рублей. Почти треть молодежи хочет получать от 150 до 300 тыс. рублей, а 5% желают выше 300 тыс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

