Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях Большинство работодателей скрывают зарплаты в вакансиях из-за собеседований

Большинство работодателей не указывают размер зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования, сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob. По данным опроса, именно этот фактор назвали главной причиной 60% рекрутеров.

Часть компаний также сознательно скрывает уровень оплаты труда. Порядка трети работодателей не говорят о зарплате, чтобы не показывать ее действующим сотрудникам и конкурентам.

Еще 27% организаций используют отсутствие конкретной суммы как способ оценить ожидания соискателей. Каждая пятая компания включает в вакансию плашку «по договоренности» в случаях сдельной или бонусной системы оплаты. Столько же прямо признают, что их предложения ниже рыночного уровня.

Еще 20% фирм не указывают доход, чтобы привлечь больше кандидатов на вакансию. А 17% рассчитывают сэкономить, предполагая, что часть соискателей согласится на меньшую оплату.

Исследование проводилось с 20 марта по 13 апреля. В нем приняли участие 500 россиян из 190 населенных пунктов. Данные по статистической погрешности не приводятся.

Ранее стало известно, что 86% молодых россиян до 29 лет хотят зарабатывать свыше 100 тыс. рублей. Почти треть молодежи хочет получать от 150 до 300 тыс. рублей, а 5% желают выше 300 тыс.