Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники

Бизнесмен Остудин: на сомнительных страховых порталах торгуют фальшивым ОСАГО

На сомнительных интернет-ресурсах часто продают поддельные полисы ОСАГО, заявил NEWS.ru предприниматель Ярослав Остудин. По его словам, такой документ может пройти проверку, но при попадании в ДТП окажется недействительным.

Много лет ОСАГО было и остается абсолютным лидером по количеству мошеннических действий среди всех видов страхования. Средняя сумма убытка стабильно держится на уровне 320 тыс. рублей. Примечательно, что обман начинается с этапа продажи полиса. Водитель приобретает документ, который формально проходит первичную проверку, но на деле оказывается недействительным. До поры до времени автолюбитель эксплуатирует автомобиль и считает себя застрахованным, однако при ДТП выясняется, что договор не имеет силы. Как правило, такие полисы реализуют через сомнительные страховые порталы или продавцов «с рук», — предупредил Остудин.

Он подчеркнул, что мошенники при оформлении полиса могут ввести в систему данные реального, но чужого автомобиля. В этом случае, по словам эксперта, при проверке в базе данных Российского союза автостраховщиков этот документ будет зарегистрирован, однако право на выплату по нему не предоставляется.

Есть еще одна схема, когда при оформлении полиса агент намеренно допускает «технические ошибки» в данных, чтобы искусственно занизить стоимость и тем самым заманить автовладельца к себе. Позже страховая якобы «обнаруживает» неточности, пересчитывает коэффициент в сторону увеличения и требует доплаты, угрожая аннулированием. Страховщик не имеет права в одностороннем порядке менять условия договора без веских оснований и уведомления клиента. Но в этих схемах компании либо работают из тени, либо используют формальные предлоги, — заключил Остудин.

Ранее сообщалось, что на автопарковках в Санкт-Петербурге зафиксированы случаи размещения злоумышленниками поддельных QR-кодов. Мошенники наклеивают фальшивые знаки на информационные таблички, скрывая настоящие коды.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
