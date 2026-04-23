Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок

Хобби помогают восстановиться после интенсивных рабочих нагрузок, заявила NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова. По ее словам, увлечения позволяют не только достигать поставленных целей, но и укрепляют взаимопонимание в коллективе.

Переключение на другие активности помогает свежим взглядом решать рутинные задачи. Хобби позволяют достигать целей, преодолевая вызовы и страхи. По результатам опроса, проведенного среди 13 тыс. человек, люди с любимыми занятиями на 43% более уверены в своих решениях по сравнению с остальными. Кроме того, у большинства из них высоко развит навык тайм-менеджмента. Около 90% респондентов отметили, что хобби приносит им удовлетворение от достижений, создавая чувство целостности и полноты жизни. Помимо развития воли к победе, отвлечение от работы на увлечения позволяет повысить взаимопонимание, чуткость и эмпатию в коллективе, — поделилась Самойлова.

Ранее психолог Милана Орехова предупредила, что чрезмерный контроль сотрудников может ухудшить их продуктивность. По ее словам, постоянное давление вызывает у работников стресс.