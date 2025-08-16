Забираем овощи с собой в зиму! Изумительный салат «Квадро» с баклажанами

Забираем овощи с собой в зиму! Изумительный салат «Квадро» с баклажанами — настоящий хит нашего лета! Готовлю его минимум 20 раз за сезон, а зимой открываю баночку – и сразу аромат свежих овощей с зеленью. Главный секрет – никакого уксуса, только натуральная кислота томатов и правильная стерилизация.

Ингредиенты

Баклажаны – 1 кг

Лук репчатый – 250-300 г

Перец болгарский – 400 г

Помидоры – 650 г

Чеснок – 3 зубчика

Петрушка – пучок

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните влагу. Обжарьте на масле до золотистого цвета. Лук нарежьте полукольцами, перец – соломкой, помидоры – дольками. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и тушите 5 минут. Положите помидоры, тушите еще 10 минут до мягкости. Добавьте баклажаны, измельченный чеснок, рубленую петрушку, соль и сахар. Тушите все вместе 15 минут на медленном огне. Горячий салат разложите по стерильным банкам, накройте крышками и стерилизуйте 20 минут в кипящей воде. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

