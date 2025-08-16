Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:00

Забираем овощи с собой в зиму! Изумительный салат «Квадро» с баклажанами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забираем овощи с собой в зиму! Изумительный салат «Квадро» с баклажанами — настоящий хит нашего лета! Готовлю его минимум 20 раз за сезон, а зимой открываю баночку – и сразу аромат свежих овощей с зеленью. Главный секрет – никакого уксуса, только натуральная кислота томатов и правильная стерилизация.

Ингредиенты

  • Баклажаны – 1 кг
  • Лук репчатый – 250-300 г
  • Перец болгарский – 400 г
  • Помидоры – 650 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Петрушка – пучок
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните влагу. Обжарьте на масле до золотистого цвета. Лук нарежьте полукольцами, перец – соломкой, помидоры – дольками. В глубокой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и тушите 5 минут. Положите помидоры, тушите еще 10 минут до мягкости. Добавьте баклажаны, измельченный чеснок, рубленую петрушку, соль и сахар. Тушите все вместе 15 минут на медленном огне.
  2. Горячий салат разложите по стерильным банкам, накройте крышками и стерилизуйте 20 минут в кипящей воде. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

