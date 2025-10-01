Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:19

«Трещит по швам»: политолог о перспективах существования Евросоюза

Политолог Перенджиев: ЕС может распасться на макрорегионы в течение пяти лет

Фото: CHROMORANGE / Martin Schroeder/Global Look Press

Европейский союз может распасться на макрорегионы в ближайшие пять лет, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, политика Еврокомиссии приводит к усилению разногласий между членами ЕС.

Европейский союз трещит по швам ввиду того, что все больше людей не хотят выполнять решения Еврокомиссии. Германия в данном случае — одна из ведущих стран ЕС, которая задает определенные процессы в рамках всего союза. Поэтому я полагаю, что мы будем наблюдать дальнейший рост противоречий. Я не исключаю, что в течение ближайших пяти лет это может привести к образованию на территории Европейского союза таких условных «маленьких Евросоюзов», — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что ЕК заметно расширила свои полномочия. По его словам, в нынешних реалиях Евросоюз больше не зависит от США. Иными словами, как отметил политолог, ЕС стал более самостоятельным, лишившись прежней поддержки, в том числе в вопросах ресурсов.

Ввиду того, что эти ресурсы больше не поступают, значит, теряются и властные ресурсы. А ведь реально все ресурсы Европейского союза находятся в национальных рамках. Здесь как раз ситуация такая, что Европейская комиссия хотела бы подчинить себе эти национальные ресурсы. В определенном смысле она их и подчиняла. Но сейчас, ввиду того, что материальные ресурсы сужаются, возникает конфликт, — добавил Перенджиев.

Он подчеркнул, что на данный момент национальные лидеры понимают: если они будут полагаться на решения Еврокомиссии, то не только утратят контроль над ресурсами, но и потеряют значительную часть своей власти внутри страны. По словам политолога, члены ЕС начинают расходиться в интересах на макрорегиональном уровне.

Ранее Франция, Нидерланды и Греция выразили несогласие с предложением о переходе к голосованию квалифицированным большинством при процедуре принятия новых государств в Европейский союз. Такая инициатива также вряд ли получит поддержку со стороны Дании.

Евросоюз
Еврокомиссия
политологи
ресурсы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
