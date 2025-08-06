Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:56

Юрист ответила, сможет ли Дибров отсудить у жены виллу в случае развода

Юрист Александрова: Диброву будет сложно отсудить виллу у жены в случае развода

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущему Дмитрию Диброву будет сложно отсудить виллу у своей жены в случае развода, выразила мнение в беседе с NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Она отметила, что стоимость недвижимости составляет около 750 млн рублей. По ее словам, имущество, приобретенное в браке, обычно делится поровну, однако в случае с виллой возможны нюансы.

Согласно открытым источникам, у четы Дибровых в совместной собственности вилла стоимостью около 750 млн рублей, подаренный Дмитрием супруге Полине кабриолет, а также деньги на банковских счетах. Судя по всему, брачный договор между супругами не составлялся. Что касается виллы, по общему правилу имущество, купленное во время брака, делится между супругами в равных долях. Однако мы не располагаем документами и не знаем, что за денежные средства были вложены в покупку. Возможно, было продано добрачное имущество. Если стоимость купленной виллы в браке выше проданного добрачного имущества, то признать ее целиком личной собственностью одного из супругов не получится, — пояснила Александрова.

Она также отметила, что денежные средства в случае развода четы Дибровых будут поделены поровну. По ее словам, автомобиль, если он был куплен телеведущим супруге в подарок, но за счет общих средств, нажитых в браке, также будет разделен между мужем и женой.

Денежные средства, которые были нажиты во время ведения совместного хозяйства, будут поделены поровну между супругами Дибровыми. Что касается автомобиля, то если Дмитрий сказал, что машину покупает Полине в подарок, но она была куплена за счет общих средств, нажитых в браке, и отсутствует договор дарения, то она будет подлежать разделу. Будет проведена оценка рыночной стоимости кабриолета на текущую дату, и, поскольку физически его разделить нельзя, машина останется в собственности одного из супругов, а второму полагается денежная компенсация, — резюмировала Александрова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Дибров хочет оставить без всего свою жену Полину после развода, а также забрать себе троих детей. По данным источника, он хочет отсудить виллу на Рублевке, которую построил более 10 лет назад, отмечая, что сделал там все своими руками.

