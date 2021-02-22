Юлия Навальная вернулась в Москву

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Жена политика Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщало, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.