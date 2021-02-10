Адвокат Юлии Навальной отреагировала на информацию о её вылете в Германию

Светлана Давыдова, защитница жены политика Алексея Навального Юлии, прокомментировала сообщения СМИ о вылете её подзащитной из России в Германию.
Она не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные.
У меня нет такой информации, — сказала она журналистам ТАСС.
Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России.
Накануне агентство «Интерфакс», со ссылкой на собственный источник, сообщило, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.
18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на 2,8 года.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.