СМИ: Юлия Навальная прибыла в Германию

https://static.news.ru/photo/c2377b86-6bce-11eb-9e8b-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Жена политика Алексея Навального Юлия прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, журналисты которого ранее участвовали в расследовании об отравлении Навального «Новичком».

В то время как российские СМИ намекали, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию, — говорится на сайте издания.

При этом сотрудники СМИ не уточняют источник этой информации.

Кроме того, информацию о перелёте Навальной подтвердил журналистам РИА Новости один из пассажиров этого самолёта. По его словам, когда все другие путешественники прошли погранконтроль, она оставалась в транзитной зоне.

Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.