СМИ: Юлия Навальная прибыла в Германию

Жена политика Алексея Навального Юлия прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, журналисты которого ранее участвовали в расследовании об отравлении Навального «Новичком».
В то время как российские СМИ намекали, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию, — говорится на сайте издания.
При этом сотрудники СМИ не уточняют источник этой информации.
Кроме того, информацию о перелёте Навальной подтвердил журналистам РИА Новости один из пассажиров этого самолёта. По его словам, когда все другие путешественники прошли погранконтроль, она оставалась в транзитной зоне.
Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России.
18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на 2 года и 8 месяцев.
23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.