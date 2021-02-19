Мосгорсуд сократил тюремный срок для Навального

https://static.news.ru/photo/ee3f75aa-735b-11eb-919f-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Мосгорсуд на заседании по апелляции оппозиционера Алексея Навального на решение Симоновского суда признал законным вердикт о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом суд постановил, что с учётом проведенного времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Постановление Симоновского суда изменить, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Алексея Навального под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В остальной части апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — зачитала решение судья.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный не жалеет о своём возвращении в Россию. Об этом оппозиционный политик заявил в субботу на заседании Мосгорсуда.