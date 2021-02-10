СМИ: Юлия Навальная улетела из России в Германию

https://static.news.ru/photo/cde4ab08-6ba5-11eb-8117-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная покинула Россию. По некоторым данным, она улетела в Германию.

Об отъезде супруги осуждённого по делу о мошенничестве политика сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По имеющейся информации, Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.

О причинах отъезда не сообщается.

Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления, в котором его сторонники и западные политики усмотрели руку Кремля. Однако Москва причастность к инциденту отрицает. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на 2,8 года.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

В Москве также возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. По версии следствия, лидеры оппозиции призывали людей выйти на улицы, подвергнув их опасности на фоне пандемии коронавируса.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о временном прекращении акций протеста. Однако анонсировал новую акцию, призвав россиян 14 февраля включить фонарики во дворах домов. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесено постановление суда о его аресте, писал NEWS.ru.