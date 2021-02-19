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Оппозиционный политик Алексей Навальный высказался о решении суда по делу «Ив Роше». Он отметил, что оно его частично устраивает.

Стоит заметить, что суд учёл дополнительные дни, которые оппозиционер провёл под домашним арестом. На это Навальный заявил, что часть срока ему "скинули".

Полтора месяца скинули, уже нормально, - высказался политик.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд на заседании по апелляции оппозиционера Алексея Навального на решение Симоновского суда признали законным вердикт о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом суд постановил, что с учётом проведенного времени под домашним арестом и других материалов дела Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.