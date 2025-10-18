Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 18:47

Яркий свекольный салат! Готовим из того, что есть в холодильнике, — простой и вкусный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яркий свекольный салат с зеленью, сыром и апельсином — настоящий взрыв вкусов и текстур, который превратит обычный ужин в ресторанное мероприятие. Сочетание сладкой запеченной свеклы, нежного творожного сыра, сочных долек апельсина и хрустящего миндаля создает неповторимую гармонию. Особый шарм блюду придает пикантный соус на основе оливкового масла, двух видов горчицы и меда, который объединяет все компоненты в единую композицию. Этот салат не только поражает вкусом, но и выглядит как работа профессионального шефа — идеальный вариант для праздничного стола или романтического ужина.

Вам понадобится: 2 вареные свеклы, 130 г творожного сыра, 150 г руколы и салата, 1 апельсин, 100 г твердого сыра, 15 г миндаля. Для соуса: 70 г оливкового масла, по 1 и 2 ч. л. острой и зернистой горчицы, 1 ст. л. соевого соуса, 30 г меда, 1 ст. л. лимонного сока, специи. Свеклу нарежьте тонкими слайсами, смажьте творожным сыром и сложите слоями. Охладите 30 минут. Апельсин разделите на дольки. Смешайте все компоненты для соуса. Твердый сыр нарежьте кубиками, миндаль обжарьте и порубите. Зелень заправьте частью соуса и выложите на блюдо. Свеклу нарежьте кусочками, разложите с апельсинами и сыром. Полейте оставшимся соусом, посыпьте миндалем.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

