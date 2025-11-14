Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Название «Седло удачи» — не просто красивая метафора, а обещание того, что этот салат станет вашим верным спутником в новогоднюю ночь. Как удобное седло помогает укротить самую резкую лошадь, так и это хрустящее, пикантное блюдо поможет «объездить» любой праздничный стол. Огненная лошадь обязательно оценит его яркий характер — сочетание сочной курицы, хрустящих овощей и пикантного соуса, которое бодрит вкусовые рецепторы и идеально гармонирует с любыми напитками.

Возьмите 300 г копченой курицы, 2 огурца, 2 болгарских перца, банку красной фасоли, пучок руколы. Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, зубчик чеснока, соль и перец. Курицу нарежьте соломкой, огурцы и перец — тонкими полосками. Слейте жидкость с фасоли. На большое блюдо выложите подушку из руколы, затем аккуратно разложите все ингредиенты, создавая композицию, напоминающую седло. Полейте заправкой прямо перед подачей, чтобы сохранить хрусткость.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

