Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая

Название «Седло удачи» — не просто красивая метафора, а обещание того, что этот салат станет вашим верным спутником в новогоднюю ночь. Как удобное седло помогает укротить самую резкую лошадь, так и это хрустящее, пикантное блюдо поможет «объездить» любой праздничный стол. Огненная лошадь обязательно оценит его яркий характер — сочетание сочной курицы, хрустящих овощей и пикантного соуса, которое бодрит вкусовые рецепторы и идеально гармонирует с любыми напитками.

Возьмите 300 г копченой курицы, 2 огурца, 2 болгарских перца, банку красной фасоли, пучок руколы. Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, зубчик чеснока, соль и перец. Курицу нарежьте соломкой, огурцы и перец — тонкими полосками. Слейте жидкость с фасоли. На большое блюдо выложите подушку из руколы, затем аккуратно разложите все ингредиенты, создавая композицию, напоминающую седло. Полейте заправкой прямо перед подачей, чтобы сохранить хрусткость.

