Яичница с крабовыми палочками в духовке! Вкусный завтрак за 15 минут! Этот ароматный запечённый завтрак станет вашим новым любимым началом дня! Сочетание нежных яиц, сочных помидоров и расплавленного сыра создаёт гармоничный вкус, а золотистая корочка добавит блюду особый шарм.

Ингредиенты

Куриные яйца — 2 шт.

Крабовые палочки — 4 шт.

Помидоры черри — 5–6 шт.

Творожный сыр — 50 г

Твёрдый сыр (для запекания) — 30 г

Сливки 10% — 2 ст. л.

Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу

Соль, чёрный перец — по вкусу

Оливковое масло — для смазывания

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте небольшую форму для запекания оливковым маслом. Крабовые палочки нарежьте кружочками, помидоры черри — половинками. В миске смешайте творожный сыр со сливками до однородной консистенции, добавьте соль и перец. Выложите в форму слой крабовых палочек, затем помидоры. Залейте творожной смесью. Сверху сделайте два углубления и аккуратно вбейте яйца, стараясь не повредить желтки. Посыпьте натёртым твёрдым сыром и отправьте в духовку на 12–15 минут. Готовность определяйте по яйцам: белки должны схватиться, а желтки остаться слегка жидковатыми.

Посыпьте свежей зеленью и подавайте сразу в формочке для запекания.

Ранее мы готовили яичницу в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут.