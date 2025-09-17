Социальные налоговые вычеты предложили ежегодно увеличивать

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесут в Госдуму законопроект об индексации социальных налоговых вычетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Инициатива позволит ежегодно увеличивать их размеры с учетом инфляции.

Авторы проекта предлагают применять коэффициент-дефлятор Минэкономразвития ко всем социальным вычетам. Это касается расходов на лечение, обучение, фитнес и пенсионные взносы. Таким образом, максимальная сумма к возврату будет расти вслед за потребительскими ценами.

Максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат, — напомнил глава политической силы Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что возврат 13% за дорогостоящее лечение можно получить с полной суммы расходов без лимита. Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, для определения возможности получения вычета нужно смотреть на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг. По его словам, речь идет об установке зубных имплантов при сильных дефектах, высокотехнологичной помощи, ЭКО и паллиативной помощи с медицинскими изделиями.