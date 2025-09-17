Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 05:31

Социальные налоговые вычеты предложили ежегодно увеличивать

Госдума рассмотрит законопроект об индексации налоговых вычетов

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесут в Госдуму законопроект об индексации социальных налоговых вычетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Инициатива позволит ежегодно увеличивать их размеры с учетом инфляции.

Авторы проекта предлагают применять коэффициент-дефлятор Минэкономразвития ко всем социальным вычетам. Это касается расходов на лечение, обучение, фитнес и пенсионные взносы. Таким образом, максимальная сумма к возврату будет расти вслед за потребительскими ценами.

Максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат, — напомнил глава политической силы Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что возврат 13% за дорогостоящее лечение можно получить с полной суммы расходов без лимита. Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, для определения возможности получения вычета нужно смотреть на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг. По его словам, речь идет об установке зубных имплантов при сильных дефектах, высокотехнологичной помощи, ЭКО и паллиативной помощи с медицинскими изделиями.

Госдума
налоговые вычеты
инфляция
индексации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.