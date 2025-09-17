Назван фактор, который может повысить лояльность сотрудников

Гибкий режим работы может повысить лояльность сотрудников по отношению к работодателю, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. При этом она отметила, что применение такого подхода зависит от сферы и должности.

Гибкий рабочий день означает, что начало рабочего дня не зафиксировано, и окончание тоже. Плюсы гибкого рабочего дня заключаются в том, что это определенные поблажки для сотрудников и отсутствие жестких рамок и контроля. Гибкий рабочий день — это вопрос контроля. Как компания готова контролировать своих сотрудников и какую категорию. Многое зависит от сферы и должности. Плюсы такого подхода действительно есть, и это большие плюсы, прежде всего, в плане лояльности сотрудников, — объяснила Великая.

Ранее руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая заявила, что частая смена работы молодыми соискателями стала поводом перестать рассматривать их на вакансии для 79% HR-менеджеров. Работодатели считают, что представители поколения Z менее привязаны к месту работы, более требовательны и готовы уйти, если работа не оправдывает их ожиданий.