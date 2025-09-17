В Госдуме рассказали о важном изменении на рынке рекламы для бизнеса Депутат Говырин: трехпроцентный сбор с рекламы стал обязательным для бизнеса

Трехпроцентный сбор с рекламы стал обязательным для бизнеса, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он добавил, что теперь предприниматели должны учитывать его при продвижении товаров и услуг в интернете через систему ЕРИР, а нарушение правил может привести к штрафам и налоговым проблемам.

В 2025 году правила игры на рекламном рынке для малого бизнеса заметно изменились. Теперь предприниматели, которые продвигают товары и услуги в интернете, должны учитывать новый трехпроцентный сбор: его уплата стала обязательной через систему ЕРИР, а расчеты регулируются постановлениями правительства. К тому же реклама на площадках, доступ к которым в России ограничен, запрещена. Это затрагивает компании, которые раньше продвигались через привычные зарубежные сервисы, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что теперь для получения идентификатора рекламы необходимо использовать коды ККТУ вместо старых классификаторов. По его словам, даже социальная реклама подлежит маркировке и учету в реестре.

Для примера: кафе, которое раньше рекламировалось в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), обязано перенести ее во «ВКонтакте» или «Дзен», а магазин, сотрудничающий с блогером в Telegram, обязан оформить ERID и отчитаться через оператора данных. Для малого бизнеса это означает необходимость тщательно проверять площадки, хранить документы о маркировке и закладывать новые расходы в бюджет, чтобы реклама не обернулась налоговыми проблемами, — добавил Говырин.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что в России впервые приняли отдельный закон о цифровых платформах, который установит единые правила для маркетплейсов, а именно введет требования к договорам с продавцами и стандарты работы с товарами. По его словам, основная цель документа — защита прав потребителей и усиление контроля в сфере интернет-торговли.