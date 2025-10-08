Юрист рассказал, законно ли распространять рекламу через почтовые ящики Юрист Соловьев: закон не запрещает распространение рекламы через почтовые ящики

Закон не запрещает распространение рекламы через почтовые ящики, заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, переданным RT, чтобы решить этот вопрос, нужно вносить изменения в соответствующий документ. Эксперт обратил внимание, что попытки ограничить распространение рекламы через почтовые ящики уже были.

Были попытки все это ограничить. Один из жильцов пытался судиться с распространителем. Пытались в каждом конкретном случае найти некую юридическую ущербность в самом рекламном объявлении. Но мы же понимаем, что на каждое рекламное объявление не наготовишь исковых заявлений в суд, — сообщил Соловьев.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что рекламу легкого заработка в интернете следует запретить, поскольку подобный контент негативно влияет на трудовые ценности общества и пропагандирует иждивенческие настроения. По его словам, инициатива предполагает заимствование положительного опыта Китая в сфере регулирования цифрового пространства.