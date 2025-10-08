Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:25

Юрист рассказал, законно ли распространять рекламу через почтовые ящики

Юрист Соловьев: закон не запрещает распространение рекламы через почтовые ящики

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Закон не запрещает распространение рекламы через почтовые ящики, заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, переданным RT, чтобы решить этот вопрос, нужно вносить изменения в соответствующий документ. Эксперт обратил внимание, что попытки ограничить распространение рекламы через почтовые ящики уже были.

Были попытки все это ограничить. Один из жильцов пытался судиться с распространителем. Пытались в каждом конкретном случае найти некую юридическую ущербность в самом рекламном объявлении. Но мы же понимаем, что на каждое рекламное объявление не наготовишь исковых заявлений в суд, — сообщил Соловьев.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что рекламу легкого заработка в интернете следует запретить, поскольку подобный контент негативно влияет на трудовые ценности общества и пропагандирует иждивенческие настроения. По его словам, инициатива предполагает заимствование положительного опыта Китая в сфере регулирования цифрового пространства.

