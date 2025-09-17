Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 05:03

Фигурант дела о хищении у бойцов СВО получал благодарность за помощь фронту

Адвокат Чигилейчик: обвиняемый в хищениях Боглаев помогал бойцам на СВО

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Обвиняемый в хищении средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев, ранее активно поддерживал участников СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. По словам правозащитника, его клиент даже планировал отправиться в зону боевых действий.

Юрист заявил, что Боглаев имеет официальное признание своей благотворительной деятельности. Он неоднократно приобретал для военных необходимые вещи, медикаменты и продукты питания. Чигилейчик уточнил, что брат его подзащитного находится на СВО.

Он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным, — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что преступная группа, возглавляемая Алексеем Кабочкиным, специализировалась на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы. Следствие установило, что в преступное сообщество входили сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. В некоторых случаях цена поездки внезапно увеличивалась с двух тысяч до 40–90 тыс. рублей.

