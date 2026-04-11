Яблоки больше не запекаю, готовлю трендовый десерт за 30 секунд: все решают три ингредиента

Беру яблоко, арахисовое масло и взбитые сливки — складываю в контейнер, встряхиваю и через полминуты получаю десерт, который покорил соцсети. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для быстрого перекуса, когда хочется сладкого, а возиться нет ни времени, ни сил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие яблочные дольки в нежной кремовой оболочке, с ореховой ноткой и воздушной текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 1 яблоко, 1 столовая ложка арахисового масла, 1 столовая ложка взбитых сливок. Яблоко нарежьте дольками или кружочками, сложите в небольшой контейнер с крышкой. Добавьте арахисовое масло и сливки. Плотно закройте крышку и энергично встряхивайте 20–30 секунд, пока яблоки не покроются равномерным слоем.

Открывайте и ешьте прямо из контейнера. Если используете сладкие сливки, берите яблоки с кислинкой, чтобы не было приторно. Этот десерт — идеальный пример того, что вирусные рецепты иногда действительно работают.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.