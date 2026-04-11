Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 12:30

Яблоки больше не запекаю, готовлю трендовый десерт за 30 секунд: все решают три ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яблоко, арахисовое масло и взбитые сливки — складываю в контейнер, встряхиваю и через полминуты получаю десерт, который покорил соцсети. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для быстрого перекуса, когда хочется сладкого, а возиться нет ни времени, ни сил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие яблочные дольки в нежной кремовой оболочке, с ореховой ноткой и воздушной текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 1 яблоко, 1 столовая ложка арахисового масла, 1 столовая ложка взбитых сливок. Яблоко нарежьте дольками или кружочками, сложите в небольшой контейнер с крышкой. Добавьте арахисовое масло и сливки. Плотно закройте крышку и энергично встряхивайте 20–30 секунд, пока яблоки не покроются равномерным слоем.

Открывайте и ешьте прямо из контейнера. Если используете сладкие сливки, берите яблоки с кислинкой, чтобы не было приторно. Этот десерт — идеальный пример того, что вирусные рецепты иногда действительно работают.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
яблоки
десерты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В еще одном городе Украины введут трудовую повинность
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.