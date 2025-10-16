Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Яблочные дольки как цукаты. Янтарное яблочное варенье на зиму — этот рецепт станет любимым

Это прозрачное варенье из яблочных долек — настоящее волшебство в банке! Дольки становятся похожими на янтарные цукаты — упругие, полупрозрачные и невероятно вкусные. Секрет идеальной консистенции, при которой кусочки остаются целыми, а сироп — густым и красивым, заключается в особой технике многократной непродолжительной варки. Такой десерт станет не только изысканным угощением к чаю, но и эффектной начинкой для выпечки, превращая обычный пирог в праздничный.

Приготовление

Для приготовления вам понадобятся 1 кг яблок (лучше всего подходят плотные сорта, например антоновка) и 1 кг сахара. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте ровными дольками. Пересыпьте их сахаром в тазу для варки и оставьте на 8–12 часов (удобно на ночь), чтобы фрукты пустили сок. Поставьте таз на средний огонь, доведите до кипения и проварите ровно 5 минут, аккуратно помешивая. Затем полностью остудите варенье — это займет несколько часов. Процедуру варки на 5 минут с последующим остыванием повторите еще 2–3 раза, до тех пор, пока сироп не станет густым, а дольки — прозрачными. Готовое горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте крышками.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

