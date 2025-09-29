Яблочное варенье-стеклышко: готовим прозрачный джем с целыми дольками яблок

Это яблочное варенье-стеклышко — настоящий кулинарный шедевр, где каждый кусочек фруктов сохраняет форму и становится похожим на драгоценный янтарь. Джем получается прозрачным с целыми дольками яблок.

Рецепт: возьмите 1 кг твердых яблок, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см. Чтобы дольки не потемнели, залейте их на 10 минут подкисленной водой (1 л воды + 1 ч. л. лимонной кислоты). Приготовьте сироп: в 500 мл воды растворите 1,2 кг сахара, доведите до кипения и варите 5 минут. Яблочные дольки обсушите, опустите в кипящий сироп и сразу снимите с огня. Оставьте на 8–10 часов для пропитки. Затем снова доведите до кипения, варите на медленном огне 15 минут и снова оставьте настаиваться. Повторите процесс еще 2 раза — всего три варки. В последний раз добавьте сок половины лимона для блеска и легкой кислинки.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Этот джем идеален к чаю, как начинка для пирогов или глазурь для мяса — хранится до 2 лет.

