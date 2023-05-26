Взрывы в Краснодаре и ракета над Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 26 мая Прилетевший в столицу Кубани дрон выбил стекла в зданиях, а военный аэродром в Ростовской области атакован из комплекса «Гром»

Фото: Елена Задворная/ТАСС

Жилой дом, где были повреждены окна, у места взрыва в районе улицы Морской в Краснодаре

В ночь на 26 мая ряд регионов РФ подвергся атакам дронов — летательные аппараты сбивали над Брянской и Белгородской областями, беспилотник упал на Краснодар, вызвав разрушения зданий. В Ростовской области ВСУ вечером 25 мая пытались атаковать аэродром ракетой. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Над Краснодаром раздавались взрывы

Ранним утром 26 мая жители Краснодара сообщили «как минимум о двух взрывах», писал Telegram-канал SHOT. По данным очевидцев, на которые ссылается Mash, звуки были слышны в центре города. Издание предположило, что город был атакован беспилотниками, по которым работала система ПВО. По данным местного оперштаба, никто не пострадал.

По данным SHOT, одному из жителей Краснодара взрывной волной вырвало дверь в квартиру после падения беспилотника рядом с его домом. Другая жительница столицы Кубани рассказала каналу, что сначала она услышала громкий взрыв около жилого дома на улице Гаражной, а примерно через 10 минут — ещё один мощный удар. В результате «ударной волной в ближайшей пятиэтажке выбило стекла в квартирах», а рядом с местом падения БПЛА были обнаружены «кассеты с шариками и иголочками».

Предположительно, пишет SHOT, беспилотник метил в вышку сотовой связи. Помимо жилого дома также повреждено офисное здание. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что получили повреждения несколько зданий.

Ростовский аэродром атаковали из «Грома»

Поздно вечером 25 мая Telegram-канал Mash сообщил, что недалеко от аэродрома под Морозовском ПВО сбила «неизвестный объект». Как уточнил Ростовский губернатор Василий Голубев, речь шла о ракете.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Канал SHOT предположил, что морозовский военный аэродром был атакован из ракетно-тактического комплекса «Гром»: «На это указывает скорость полёта сбитой ракеты — по нашим данным, она составляла около 5000 км/ч. Ракета летела на высоте около 17 км».

Как напоминает Telegram-канал, «Гром» создан для поражения батарей ЗРК, самолетов и вертолетов, находящихся на стоянках аэродромов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны либо других целей, расположенных от точки старта на расстоянии до 280 км. А от Морозовска до границы с Украиной — около 230 км.

В Белгородской области обстреливали несколько районов

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночь в регионе «по сравнению с предыдущими прошла достаточно спокойно».

«Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших. Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб», — написал Гладков.

Поздно вечером 25 мая бомба была сброшена с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших, по словам Гладкова, нет. В результате атаки повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля.

Фото: vvgladkov/t.me Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

С 06:30 26 мая под обстрелом находился Грайворонский городской округ. Как пишет Вячеслав Гладков, в Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушены летняя веранда, заборы и выбиты окна. Также окна выбиты в одном из местных магазинов, осколками снаряда повреждены автомобиль, газопровод и линия электропередачи.

В белгородском селе Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также повреждены ограждения магазина и ближайших построек.

Как утверждает Mash, обстрел райцентра Грайворон длился с 06:30 до 08:30. Предварительно, пострадавших нет.

В Брянской области сбили три БПЛА

В районе села Стратива Брянской области в ночь на 26 мая был сбит начинённый взрывчаткой беспилотник. Как пишет Mash, украинский аппарат залетел вглубь территории РФ на 4 км: «Пограничники увидели его и расстреляли из автоматов. На месте крушения БПЛА нашли выстрел для ручного противотанкового гранатомёта и уничтожили его». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, Брянскую область накануне атаковали три боевых беспилотника с разницей в 15 минут. Один из них нёс выстрел от РПГ, два других «поочерёдно сбросили неустановленную взрывчатку в поле». О пострадавших не сообщается.

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