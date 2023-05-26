Мэр Краснодара рассказал о последствиях взрыва в центре города Мэр Краснодара Наумов: пострадавших при взрыве в центре города нет

Фото: Александр Райко/Администрация и городская Дума Краснодара

Евгений Наумов (в центре)

В результате взрыва в центре Краснодара получили повреждения несколько зданий, сообщил в Telegram мэр города Евгений Наумов. По его словам, пострадавших среди жителей нет.

Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего, — написал градоначальник.

Мэр добавил, что в пятиэтажном доме на Гаражной улице выбита часть окон, а также повреждена кровля в частном жилом доме. Он заверил, что после того, как экстренные службы закончат работу, городские власти займутся восстановлением поврежденных зданий. Наумов также призвал горожан к спокойствию.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат.

Оперативный штаб в Telegram-канале подтвердил факт ЧП. Там уточнили, что хлопок был слышен в районе здания на ул. Морской, 54/2.