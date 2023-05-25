Самое скандальное интервью Пригожина: о чем оно, почему уволили Долгова Журналиста проекта «Телега Online» Долгова уволили после интервью с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер»

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Политолог и журналист Константин Долгов заявил, что был уволен из проекта «Телега Online» после скандального интервью с Евгением Пригожиным — бизнесменом, связанным с ЧВК «Вагнер». О чем было то самое интервью, что известно об увольнении Долгова, как на это, отвечая на вопрос NEWS.ru, отреагировал сам Пригожин — в нашем материале.

Что за интервью Пригожина Долгову

24 мая журналист проекта «Телега Online» Константин Долгов опубликовал в собственном канале «Говорит Долгов 18+» часовое интервью с Евгением Пригожиным. В беседе предприниматель рассказал о потерях в подразделениях ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск (Бахмут): «За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Бизнесмен добавил, что с украинской стороны погибли 50 тысяч военных, а 50–70 тысяч получили ранения в боях.



В беседе Долгов поднял вопросы об СВО и недавнем взятии Артемовска. В свою очередь Пригожин порассуждал о будущем России и критически высказался о роли некоторых членов её руководства в ходе СВО на Украине.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Константин Долгов

Что известно об увольнении Долгова

Об увольнении Константин Долгов сообщил в социальных сетях 25 мая.

«Меня уволили за интервью с Пригожиным. Да, вы не ослышались. Вчера утром старший продюсер стрим-шоу „Телега Online“ сообщил мне, что проект больше не нуждается в моих услугах. Ещё раз: то самое интервью вышло поздно вечером во вторник, а рано утром в среду мне сообщили, что я уволен. И прямым текстом сказали: я уволен из-за интервью с Пригожиным», — написал Долгов.

Журналист утверждает, что звонил руководителям проекта, чтобы выяснить причину увольнения. Однако, по его словам, никто на звонки и сообщения не ответил. Долгов написал, что обратился к директору Института развития интернета Алексею Гореславскому, который, как утверждает журналист, предположительно, финансирует онлайн-проект «Телега Online», с просьбой объяснить случившееся.

«Алексей Сергеевич посоветовал мне обратиться к продюсерам проекта и выразил надежду, что это было „ситуативным решением“ (имеется ввиду моё увольнение. — КД)», — отметил в публикации журналист.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Что ответил Долгову бывший работодатель

Долгов также утверждает, что его уволили после «звонка сверху».«Кто там кого сверху — я не знаю и знать не хочу. Это не моё дело. А вот внезапно увольнять меня из проекта, куда ранее меня буквально заманивали (!) более года (!!) - это очень интересно», — написал журналист.Блогер добавил, что брал интервью в свободное от работы время «по личной инициативе» и без использования бренда «Телега Online».

В руководстве канала «Телега Online» представили свою версию событий.



«Итак, сор из избы выносить не хочется, но „увольнение“ нашего уважаемого Константина вовсе не было таким спонтанным, как он утверждает. Покинуть проект он планировал сам и задолго до интервью с Евгением Пригожиным. О чем сообщил в нашем рабочем чате ещё 7 мая», — заявили в администрации канала.

Согласно сообщению, контракт с Долговым закончился в апреле и продлевать его он отказался «ввиду свой тревожности на фоне текущих событий». По утверждению представителей канала, с Долговым договорились, что он отработает пропущенные смены до момента, когда ему подберут достойную замену, то есть до середины мая.

«Но, как видим, желание начать сольную карьеру перевесило в нашем коллеге ответственность за взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении «Телеги Online».

Там также добавили, что считают «неуместными обвинения Константина»: «Он сам, как и другие ведущие, в прямых эфирах мог говорить на любые темы, редакция проекта никогда не ограничивала журналистов в выражении собственного мнения. И лента „Телеги Online“ объективно освещает все актуальные события в уникальном ироничном стиле», — отметила администрация канала.

Фото: Shutterstock

Что за проекты «Телега Online» и «Говорит Долгов 18+»

Telegram-канал «Телега Online» был создан в 2022 году. Ресурс специализируется на стримах, на освещении политической и социальной повестки. Канал имеет 400 с небольшим подписчиков на Rutube. В Telegram — более 39 тысяч подписчиков.

По словам журналиста Константина Долгова, проект «курируется и финансируется небезызвестным Институтом развития интернета (АНО „ИРИ“)». Генеральным директором АНО «ИРИ» является Алексей Гореславский, бывший главред Lenta.ru. АНО ИРИ производит контент для государства, используя многочисленные Telegram-каналы, утверждал Telegram-канал «Осторожно, новости».

В описании «Телега Online» сказано, что канал создан «для тех, кто догоняет»:

«Ежедневный обзор новостей от харизматичных ведущих Евгении Черницкой и Ильи Гогуа. Два раза в неделю стримы — полный ликбез по темам общественной жизни, экономики и политики. Объективно, с юмором и телевизионным качеством. Запрыгивай к нам». Имя Константина Долгова из описания к моменту публикации было удалено.

«Говорит Долгов 18+» — частный канал журналиста Константина Долгова. На него подписано более 82 тысяч человек. В описании канала говорится: «Политический консультант, медиатехнолог, журналист».

Кто такой Константин Долгов

Константин Долгов родился в 1979 году в Донецке. После одиннадцатого класса поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники, который окончил в 2001 году по специальности «информационные управляющие системы и технологии». После окончания университета Долгов начал работать в СМИ. С 2006 года — в политических PR-агентствах. Работал политтехнологом в команде Евгения Кушнарёва. В 2006 году основал собственное PR-агентство «Афина», в 2012 году — интернет-издание «Глагол».

Во время Евромайдана и последовавших за ним событий в 2014 году Долгов стал одним из лидеров движения «Антимайдан» в Харькове. В апреле 2014 года украинские силовики арестовали и поместили его в Харьковское СИЗО. Официально Долгова обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194 УК Украины — «Умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом». В мае 2014-го его отпустили под залог. После попыток повторного ареста Долгов покинул Украину.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Константин Долгов (на переднем плане)

24 мая 2014 года на съезде в Донецке был избран сопредседателем общественно-политического движения «Народный фронт Новороссии».

Долгов основал проект «Белая книга», в котором фиксируются свидетельства преступлений украинских вооружённых сил в Донбассе. Блогер входит в попечительский совет Союза беженцев Украины. Участвует в работе Комитета общественной поддержки жителям Донбасса при Совете Федерации РФ.

Как отреагировал на увольнение Долгова сам Пригожин

Евгений Пригожин, отвечая на вопрос NEWS.ru, предложил владельцам проекта «Телега Online», уволившим журналиста после интервью с ним, «попробовать закрыть рот» ему самому.

Он отметил, что знает об увольнении Долгова, и пообещал помочь.



«Я только что узнал об этом [увольнении журналиста], потому что Долгов мне не жаловался. Безусловно, я окажу ему помощь, но что касается его увольнения из-за моего интервью, мне попробуйте рот закрыть, и будем внимательно смотреть, как вы это сделаете. Думая, что оказываете услугу власти, вы ей гадите! А Долгов — молодец, все вопросы задал правильно, на которые нужны ответы. И власть там никак не была дискредитирована, были дискредитированы бюрократы, которые проникли во власть», — обратился Пригожин к представителям «Телеги Online».



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