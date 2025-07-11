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11 июля 2025 в 19:43

Макрон шокировал британцев своим нарядом

Daily Mail: Макрон надел костюмом с жилетом в жаркую погоду

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наряд президента Франции Эммануэля Макрона вызвал недоумение у британских журналистов во время его официального визита в Великобританию, сообщает портал Daily Mail. Глава государства прибыл в Лондон на встречу с премьер-министром Киром Стармером и появился на публике в костюме-тройке с жилетом, несмотря на жаркую погоду.

Все взгляды были прикованы к [Макрону]. <...> Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня, — а его прическа была зачесана влево, предположительно, чтобы скрыть лысину, — говорится в материале источника.

Британский премьер предпочел менее формальный, но более удобный стиль — он появился без жилета, в обычном костюме. Макрон прибыл в Великобританию с трехдневным визитом.

Ранее политолог Сергей Марков выдвинул версию, что Макрон мог быть причастен к убийству врача Франсуа Фэвра с целью скрыть информацию о трансгендерном переходе (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) своей супруги Брижит. По мнению эксперта, это часть серии действий французского лидера по сокрытию фактов о своей личной жизни.

Эммануэль Макрон
одежда
Кир Стармер
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