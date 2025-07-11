Наряд президента Франции Эммануэля Макрона вызвал недоумение у британских журналистов во время его официального визита в Великобританию, сообщает портал Daily Mail. Глава государства прибыл в Лондон на встречу с премьер-министром Киром Стармером и появился на публике в костюме-тройке с жилетом, несмотря на жаркую погоду.

Все взгляды были прикованы к [Макрону]. <...> Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня, — а его прическа была зачесана влево, предположительно, чтобы скрыть лысину, — говорится в материале источника.

Британский премьер предпочел менее формальный, но более удобный стиль — он появился без жилета, в обычном костюме. Макрон прибыл в Великобританию с трехдневным визитом.

Ранее политолог Сергей Марков выдвинул версию, что Макрон мог быть причастен к убийству врача Франсуа Фэвра с целью скрыть информацию о трансгендерном переходе (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) своей супруги Брижит. По мнению эксперта, это часть серии действий французского лидера по сокрытию фактов о своей личной жизни.