В Краснодаре прогремели взрывы: новости СВО на утро 26 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Александр Райко/Администрация и городская Дума Краснодара

В Краснодаре в ночь на 26 мая прогремели взрывы. Вскоре оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре города. По информации ведомства, хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Отмечается, что прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Власти пообещали приступить к восстановлению поврежденных зданий после завершения работ экстренных служб.

Очевидцы опубликовали несколько видеозаписей с взрывом из Краснодара. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что пострадавших нет. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, и призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

Фото: Александр Райко/Администрация и городская Дума Краснодара Евгений Наумов (в центре)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата сброшено взрывное устройство. Глава региона добавил, что в результате атаки повреждено административное здание. Он подчеркнул, что пострадавших нет, и добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в районе Морозовска. По его утверждению, была сбита ракета, запущенная с украинской стороны.

Дамба Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении, была уничтожена. На опубликованной видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Украинские военные на записи заявляют, что дамба была поражена прямым попаданием ракеты.

Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, по слухам, был тяжело ранен при ракетном обстреле в мае. Утверждается, что видео было снято в четверг, 25 мая. На кадрах мужчина говорит, что сейчас «развеет конспирологические версии экспертов» и раскроет страшную тайну, после чего оператор переводит камеру и в кадре появляется главком ВСУ в полном здравии, передающий привет украинцам.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он выразил обеспокоенность, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press Владимир Зеленский

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК. Она не привела других подробностей, в том числе не назвала количество вернувшихся бойцов.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке Донецкой Народной Республики из РСЗО, выпустив 10 ракет. Как сообщил мэр города Иван Приходько, число пострадавших в результате обстрела достигло семи. Украинская армия совершила 17 обстрелов территории ДНР за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости Обстрел Горловки

Российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Ракета поразила Су-25 в тот момент, когда штурмовик выполнял боевое задание в Запорожской области. Самолет получил повреждения и был охвачен огнем, однако экипаж сумел посадить машину на аэродроме базирования. Пожар был потушен.

Шведский наемник Даниэль Нюстрем, более года принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, был найден мертвым в Киеве. Точная причина смерти неизвестна. Наемник принимал участие в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву настолько, насколько это будет нужно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Украина исчезнет, но каким именно образом, будет зависеть от того, по какому пути пойдет «распад этого умирающего государства» в случае поражения. По его мнению, у Киева есть лишь два пути: медленная «эрозия» государственности с утратой суверенитета либо «моментальный коллапс».

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя кондитерских изделий Mondelez International в список «спонсоров войны». Это решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой уйти с российского рынка.

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