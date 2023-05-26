В Краснодаре в ночь на 26 мая прогремели взрывы. Вскоре оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре города. По информации ведомства, хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Отмечается, что прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Власти пообещали приступить к восстановлению поврежденных зданий после завершения работ экстренных служб.
Очевидцы опубликовали несколько видеозаписей с взрывом из Краснодара. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что пострадавших нет. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, и призвал местных жителей соблюдать спокойствие.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата сброшено взрывное устройство. Глава региона добавил, что в результате атаки повреждено административное здание. Он подчеркнул, что пострадавших нет, и добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в районе Морозовска. По его утверждению, была сбита ракета, запущенная с украинской стороны.
Дамба Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении, была уничтожена. На опубликованной видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Украинские военные на записи заявляют, что дамба была поражена прямым попаданием ракеты.
Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, по слухам, был тяжело ранен при ракетном обстреле в мае. Утверждается, что видео было снято в четверг, 25 мая. На кадрах мужчина говорит, что сейчас «развеет конспирологические версии экспертов» и раскроет страшную тайну, после чего оператор переводит камеру и в кадре появляется главком ВСУ в полном здравии, передающий привет украинцам.
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он выразил обеспокоенность, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК. Она не привела других подробностей, в том числе не назвала количество вернувшихся бойцов.
Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке Донецкой Народной Республики из РСЗО, выпустив 10 ракет. Как сообщил мэр города Иван Приходько, число пострадавших в результате обстрела достигло семи. Украинская армия совершила 17 обстрелов территории ДНР за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.
Российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Ракета поразила Су-25 в тот момент, когда штурмовик выполнял боевое задание в Запорожской области. Самолет получил повреждения и был охвачен огнем, однако экипаж сумел посадить машину на аэродроме базирования. Пожар был потушен.
Шведский наемник Даниэль Нюстрем, более года принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, был найден мертвым в Киеве. Точная причина смерти неизвестна. Наемник принимал участие в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву настолько, насколько это будет нужно.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Украина исчезнет, но каким именно образом, будет зависеть от того, по какому пути пойдет «распад этого умирающего государства» в случае поражения. По его мнению, у Киева есть лишь два пути: медленная «эрозия» государственности с утратой суверенитета либо «моментальный коллапс».
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя кондитерских изделий Mondelez International в список «спонсоров войны». Это решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой уйти с российского рынка.
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