19 сентября 2025 в 18:05

Выдержит морозы до -35 °C и цветет с июня до первых снегов! Универсальный многолетник для сада

Гайлардия «Лоренциана» — это настоящий праздник красок в вашем саду! Её яркие махровые соцветия с солнечно-жёлтыми кончиками и тёмно-бордовой серединкой напоминают пылающие угольки. Этот сорт поражает не только красотой, но и невероятной выносливостью: он легко переносит засуху, морозы до -35 °C и цветёт с июня до первых снегов.

Посев под зиму — идеальный способ получить крепкие закаленные растения. Семена, посеянные в ноябре в промёрзшую почву, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Гайлардия предпочитает солнечные места с бедными почвами — именно там она раскрывает всю свою красоту. Не требует подкормок, полива и укрытия на зиму. Разрастается быстро, но не агрессивно. Идеально подходит для цветников, бордюров и букетов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
