17 сентября 2025 в 15:45

Сею под зиму — весной любуюсь фиолетовыми свечками! Нежный сад в ярких тонах распустится уже в мае!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вербена бонарская «мелодия прованса» — это изысканное растение, которое придаст вашему саду воздушность и изящество. Ее тонкие, но прочные стебли увенчаны облаками мелких сиренево-фиолетовых цветков, что создает эффект легкости и романтики. Этот сорт отличается не только красотой, но и удивительной выносливостью. Он способен переносить легкие заморозки и продолжает цвести до самых холодов, привлекая в сад бабочек и пчел.

Посев под зиму — отличный способ получить крепкие, закаленные растения. Семена, посеянные в конце октября — ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят. Вербена предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой, но может мириться и с легкой полутенью. Она засухоустойчива и не требует частого полива, что делает ее идеальным выбором для занятых садоводов. Это растение прекрасно смотрится в миксбордерах, групповых посадках и как акцент в саду природного стиля.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
