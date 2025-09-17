Сею под зиму — весной любуюсь фиолетовыми свечками! Нежный сад в ярких тонах распустится уже в мае!

Вербена бонарская «мелодия прованса» — это изысканное растение, которое придаст вашему саду воздушность и изящество. Ее тонкие, но прочные стебли увенчаны облаками мелких сиренево-фиолетовых цветков, что создает эффект легкости и романтики. Этот сорт отличается не только красотой, но и удивительной выносливостью. Он способен переносить легкие заморозки и продолжает цвести до самых холодов, привлекая в сад бабочек и пчел.

Посев под зиму — отличный способ получить крепкие, закаленные растения. Семена, посеянные в конце октября — ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят. Вербена предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой, но может мириться и с легкой полутенью. Она засухоустойчива и не требует частого полива, что делает ее идеальным выбором для занятых садоводов. Это растение прекрасно смотрится в миксбордерах, групповых посадках и как акцент в саду природного стиля.

