Вы не поверите, насколько это просто и вкусно! Курица под чесночной шапкой

Вы не поверите, насколько это просто и вкусно! Курица под чесночной шапкой

Если вы в поисках рецепта сытного блюда для ужина, ради которого не придется стоять у плиты, то курица под чесночной шапкой — идеальный вариант. Вы не поверите, насколько это просто и вкусно!

Блюдо получается невероятно сочным, с насыщенным чесночным ароматом и хрустящей сырной корочкой.

Чтобы приготовить курицу под сырно-чесночной шапкой, возьмите 4 куриных филе, 150 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 100 мл майонеза, соль и перец по вкусу.

Куриное филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Выложите на противень, смазанный маслом. Смешайте майонез с измельченным чесноком и натрите этой смесью курицу. Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до золотистой корочки.

Подавайте с овощами или картофельным пюре — это идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина!

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