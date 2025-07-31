Шашлык из курицы больше не будет сухим: маринуем в апельсиновом соке

Шашлык из курицы больше не будет сухим: маринуем в апельсиновом соке

Куриный шашлык, замаринованный в апельсиновом соке, получается сочным с золотистой корочкой и тонким цитрусовым ароматом. Апельсиновая кислота деликатно смягчает волокна мяса, а легкая сладость сока создает идеальный баланс с пикантными специями. С таким маринадом шашлык из курицы больше не будет сухим.

Для маринада смешайте сок 2 крупных апельсинов, 2 ст. л. оливкового масла, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого имбиря, соль и черный перец по вкусу. 800 г куриного филе (лучше бедра без кожи) нарежьте кубиками 3–4 см, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 2–4 часа. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с дольками апельсина и лука. Жарьте на углях или в духовке при 200°C 12–15 минут, периодически поворачивая.

Готовый шашлык приобретет аппетитный карамельный оттенок и нежную текстуру. Подавайте с зеленым салатом и зерновым хлебом.

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