Все дело в маринаде с соевым соусом: свинина «по-особому», которая тает во рту

Свинина «по-особому», когда из простых продуктов получается по-настоящему ресторанный результат. Соевый соус, лимон и оливковое масло делают мясо невероятно мягким, а запекание со сливками и сыром превращает обычную свинину в сочное, ароматное блюдо. Готовлю так, когда хочется «вау-эффекта» без лишней возни.

Ингредиенты: филе свинины — 800 г, помидоры — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г, сливки 20% — 100 мл; для маринада — соевый соус 2 ст. л., оливковое масло 2 ст. л., лимонный сок 2 ст. л.

Приготовление: свинину промывают, обсушивают и нарезают ломтиками толщиной около 1 см. Соевый соус, оливковое масло и лимонный сок смешивают до однородности, добавляют мясо и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом, затем убирают в холодильник минимум на 2 часа — чем дольше маринуется мясо, тем нежнее оно получится. Замаринованную свинину быстро обжаривают на хорошо разогретой сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны, лишь слегка подрумянивая и «запечатывая» сок. В форму для запекания выкладывают нарезанный полукольцами лук и кружочки помидоров, сверху размещают обжаренное мясо и поливают оставшимся маринадом. Форму накрывают фольгой и отправляют в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем фольгу снимают, мясо посыпают тёртым сыром, заливают сливками и возвращают в духовку ещё на 10 минут без фольги.

