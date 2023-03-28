Врач раскрыла опасность березового сока Эндокринолог Королева: березовый сок опасен для людей с аллергией и диабетом

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Березовый сок опасен для людей с аллергией на пыльцу, поскольку может спровоцировать у них сильную аллергическую реакцию, рассказала «Москве 24» эндокринолог Егана Королева. По ее словам, пациентам с сахарным диабетом нежелательно употреблять этот напиток из-за содержания фруктозы. Помимо того, березовый сок лучше не пить больным мочекаменной болезнью, уточнила врач.

Как эндокринолог я также не советую березовый сок пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы, — объяснила Королева.

Эндокринолог добавила, что в сутки можно пить не более двух стаканов березового сока, то есть примерно 200–350 миллилитров. Эксперт уточнила, что этот напиток безопасен даже при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но только не в период их обострения. Также березовый сок можно употреблять пациентам с болезнями печени и желчного пузыря.

Чтобы получить из сока максимальную пользу, пить его надо свежим, желательно сразу после сбора. Также его можно заморозить впрок: полезные вещества при этом сохранятся, просто их будет меньше, — отметила Королева.

Диетолог Светлана Павличенко ранее рассказала, что чай содержит кофеин, поэтому его чрезмерное употребление может вызвать бессонницу, повышенную тревожность и головные боли. По ее словам, также он способен спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие как повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. Более того, чай может привести к нехватке железа из-за содержания танинов, которые мешают его всасыванию.