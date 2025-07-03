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03 июля 2025 в 12:49

Диетолог рассказала о разумном летнем детоксе без крайностей

Диетолог Джутова заявила, что летом нужно делать акцент на овощах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы правильно провести летний детокс без крайностей, нужно делать акцент на сезонные овощи, ягоды и фрукты, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, такой подход помогает перезагрузить пищеварительную систему, улучшить состояние кожи и общее самочувствие.

В быту же под детоксом чаще подразумевают временный отказ от тяжелой пищи, алкоголя, сахара и прочих излишеств, а также переход на более легкое и натуральное питание. Такой перерыв, особенно летом, действительно может пойти организму на пользу как перезагрузка для пищеварительной системы, кожи и общего самочувствия, — объяснила медик.

Джутова отметила, что разумный детокс подразумевает отказ от копченостей, фастфуда и насыщенных жиров, а также умеренное потребление легких белков (рыба, курица, яйца, творог, бобовые) и обильное питье. Она также подчеркнула важность спокойного ритма жизни с достаточным количеством сна, прогулок и физической активности.

Ранее нутрициолог Оксана Видова заявила, что холодный каркаде способен не только освежить в летний период, когда организм традиционно теряет много жидкости, но и нормализовать артериальное давление. По ее словам, настой суданской розы — это натуральный источник витамина C.

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