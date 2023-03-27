Названы последствия чрезмерного употребления чая Диетолог Павличенко: чрезмерное употребление чая может вызвать бессонницу и головные боли

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Чай содержит кофеин, поэтому его чрезмерное употребление может вызвать бессонницу, повышенную тревожность и головные боли, рассказала «Газете.Ru» диетолог Светлана Павличенко. По ее словам, также он способен спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие как повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. Более того, чай может привести к недостатку железа из-за содержания танинов, которые мешают его всасыванию.

В чае также содержится кофеин, и именно он может нести опасность для здоровья. Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении, — объяснила Павличенко.

Диетолог добавила, что чрезмерное употребление чая может стать причиной флюороза — повреждений эмали зубов из-за высокого уровня фтора в организме. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт порекомендовала пить не более десяти чашек чая в день.

Специалист по питанию Маргарита Львова ранее рассказала, что чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа из пищи, если употреблять напиток сразу после еды. Эксперт отметила, что безопасной дозой чая можно считать объем до 400 миллилитров в день. По её словам, кофеин в напитке также мешает усвоению железа и магния из еды.