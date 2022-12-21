Назван вред от употребления чая после еды Специалист по питанию Львова: потребление чая препятствует усвоению железа из пищи

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Специалист по питанию Маргарита Львова рассказала «Известиям», что чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа из пищи, если употреблять напиток сразу после еды. Эксперт отметила, что безопасной дозой чай можно считать объем до 400 миллилитров в день. По её словам, кофеин в напитке также мешает усвоению железа и магния из еды.

Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая, — сказала Львова.

Специалист добавила, что чай лучше пить в первой половине дня. Она указала, что к употреблению напитка следует внимательно отнестись тем, кто страдает от почечной недостаточности.

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева ранее рассказала, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.