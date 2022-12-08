Названы главные причины неудачных попыток похудеть Эндокринолог Нечаева: набор веса происходит из-за пассивного образа жизни и вредной пищи

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Врач-эндокринолог Ольга Нечаева рассказала «Известиям», что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.

Мы «спроектированы» под длительное движение. А как только человек перестает получать задуманную природой физическую нагрузку, правильный механизм усвоения пищи и обмена веществ ломается, — сказала Нечаева.

Специалист добавила, что также негативно влияют на организм изнурительные диеты, после которых вес возвращается за очень короткий период времени. Эндокринолог также раскритиковала людей, которые интенсивно занимаются в спортзале, но корректируют свое питание. По ее словам, при таком раскладе при первой же длительной паузы организм вернет прежний вес.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.