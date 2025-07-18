Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 08:15

Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения

Нутрициолог Дивинская: коктейль для похудения из овсянки может быть опасен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набирающий популярность коктейль для похудения из овсянки, воды и лимонного сока может быть опасен для здоровья, особенно если речь идет о подростках, заявила NEWS.ru нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, подрастающему поколению нужен белок для набора мышечной массы, а жиры необходимы для развития мозга и нервной системы.

В последнее время набирает популярность коктейль из овсянки, воды и лимонного сока. Некоторые даже стали проводить аналогии с уколами для снижения веса. С позиции биохимии напиток действительно может снизить аппетит благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Напиток нельзя использовать как замену полноценных приемов пищи. Особенно это опасно для подростков, которым необходимы белки для роста мышечной массы и жиры для развития мозга и нервной системы. Людям с гастритом следует быть осторожными из-за кислотности цитруса, — сказала Дивинская.

Она отметила, что овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая образует вязкий гель в желудке, создавая длительное чувство сытости, а лимонный сок добавляет витамин С и органические кислоты, способствующие улучшению пищеварения. При этом, по словам нутрициолога, заявления о потере 20 килограммов веса за два месяца лишены научных оснований.

Потеря веса определяется дефицитом калорий, а не употреблением конкретного продукта. С точки зрения психологии расстройств пищевого поведения чудо-напитки могут формировать нездоровые отношения с едой. Поиск «волшебных» решений отвлекает от работы с истинными причинами переедания, что может привести к циклу ограничений — срывов и еще большему набору веса, — добавила Дивинская.

Она уточнила, что напиток может дополнить здоровый рацион, но не заменит системную работу над пищевыми привычками. Нутрициолог призвала развивать осознанное питание, есть сбалансированную еду и тратить больше калорий.

Ранее диетолог Екатерина Панкова заявила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу, что чревато внутренним перегревом.

диеты
питание
еда
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники похищают деньги под предлогом доставки от «Почты России»
Лимонное суфле: воздушный десерт к чаю и кофе за 30 минут
Россиянина задержали за попытку диверсии на энергообъекте
Власти назвали количество сбитых беспилотников в Подмосковье
Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья!
Сделано в России: как выбрать качественные крупы и муку
Ученица коррекционной школы пыталась задушить девочку в лагере
Истязавший пасынка пермяк раскрыл причины жестокого обращения с ребенком
Сырский лично встретился с главой генштаба армии Британии
Киев нашел способ выклянчить у Запада новейшее оружие
У комиссии Совфеда по иностранному вмешательству может смениться глава
Китай раскрыл хитрую схему иностранной разведки по вывозу ценного ресурса
В Евросоюзе согласовали 18-й пакет санкций против России
Стало известно о новых возможностях для бойцов СВО
В России впервые с начала 2025 года упали продажи машин с пробегом
США могут отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России
Российский «Корнет» усилили четырьмя турборакетами
Квартиру иноагента за 30 млн рублей арестовали в Москве
«Реал» обновил клубный рекорд по доходам за сезон
Белый дом подтвердил ультиматум Трампа
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.