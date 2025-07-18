Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения Нутрициолог Дивинская: коктейль для похудения из овсянки может быть опасен

Набирающий популярность коктейль для похудения из овсянки, воды и лимонного сока может быть опасен для здоровья, особенно если речь идет о подростках, заявила NEWS.ru нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, подрастающему поколению нужен белок для набора мышечной массы, а жиры необходимы для развития мозга и нервной системы.

В последнее время набирает популярность коктейль из овсянки, воды и лимонного сока. Некоторые даже стали проводить аналогии с уколами для снижения веса. С позиции биохимии напиток действительно может снизить аппетит благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Напиток нельзя использовать как замену полноценных приемов пищи. Особенно это опасно для подростков, которым необходимы белки для роста мышечной массы и жиры для развития мозга и нервной системы. Людям с гастритом следует быть осторожными из-за кислотности цитруса, — сказала Дивинская.

Она отметила, что овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая образует вязкий гель в желудке, создавая длительное чувство сытости, а лимонный сок добавляет витамин С и органические кислоты, способствующие улучшению пищеварения. При этом, по словам нутрициолога, заявления о потере 20 килограммов веса за два месяца лишены научных оснований.

Потеря веса определяется дефицитом калорий, а не употреблением конкретного продукта. С точки зрения психологии расстройств пищевого поведения чудо-напитки могут формировать нездоровые отношения с едой. Поиск «волшебных» решений отвлекает от работы с истинными причинами переедания, что может привести к циклу ограничений — срывов и еще большему набору веса, — добавила Дивинская.

Она уточнила, что напиток может дополнить здоровый рацион, но не заменит системную работу над пищевыми привычками. Нутрициолог призвала развивать осознанное питание, есть сбалансированную еду и тратить больше калорий.

Ранее диетолог Екатерина Панкова заявила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу, что чревато внутренним перегревом.