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18 июля 2025 в 10:00

Низкокалорийная шарлотка с капустой — 65 ккал! Вкусно, и фигура на месте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Низкокалорийная шарлотка с капустой — всего 65 ккал! Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной выпечки. Нежная капустная основа и воздушная яичная заливка делают это блюдо сытным, но легким.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг
  • Яйца — 3 шт.
  • Цельнозерновая или овсяная мука — 5 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Стевия — по вкусу
  • Свежая зелень — по желанию

Приготовление

  1. Капусту мелко нашинковать и потушить на сковороде до мягкости, добавив щепотку соли и стевию для легкой сладости. В отдельной миске взбить яйца с солью, разрыхлителем и мукой до консистенции густой сметаны. По желанию добавить рубленую зелень.
  2. В форму для запекания выложить тушеную капусту, равномерно распределить и залить яичной смесью. Отправить в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки.
  3. Подавать теплым или охлажденным — в любом виде это блюдо остается сочным и ароматным. Отличный вариант для полезного завтрака или легкого ужина!

Приятного аппетита!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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