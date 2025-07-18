Низкокалорийная шарлотка с капустой — 65 ккал! Вкусно, и фигура на месте

Низкокалорийная шарлотка с капустой — 65 ккал! Вкусно, и фигура на месте

Низкокалорийная шарлотка с капустой — всего 65 ккал! Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной выпечки. Нежная капустная основа и воздушная яичная заливка делают это блюдо сытным, но легким.

Ингредиенты

Капуста — 1 кг

Яйца — 3 шт.

Цельнозерновая или овсяная мука — 5 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Стевия — по вкусу

Свежая зелень — по желанию

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и потушить на сковороде до мягкости, добавив щепотку соли и стевию для легкой сладости. В отдельной миске взбить яйца с солью, разрыхлителем и мукой до консистенции густой сметаны. По желанию добавить рубленую зелень. В форму для запекания выложить тушеную капусту, равномерно распределить и залить яичной смесью. Отправить в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки. Подавать теплым или охлажденным — в любом виде это блюдо остается сочным и ароматным. Отличный вариант для полезного завтрака или легкого ужина!

Приятного аппетита!

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