Песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов

Песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов

Песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из четырех ингредиентов! Ароматная рассыпчатая корочка и сочная кисло-сладкая начинка из черной смородины делают этот пирог идеальным десертом. После остывания он прекрасно держит форму, оставаясь нежным внутри.

Ингредиенты

Черная смородина — 200 г

Мука — 2 стакана

Сливочное масло — 170 г

Сахар — 70 г

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Просеиваем муку в миску, добавляем разрыхлитель, сахар и соль, перемешиваем. Натираем холодное масло прямо в муку и быстро перетираем в крошку. Две трети крошки выкладываем в форму, разравниваем. Сверху распределяем смородину (можно слегка присыпать сахаром, если любите слаще). Оставшееся тесто рассыпаем поверх ягод, можно добавить пару тонких ломтиков масла для хрустящей корочки. Выпекаем при 180 °C 50–60 минут до румяности. Даем пирогу полностью остыть в форме — так он лучше режется.

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