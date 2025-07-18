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18 июля 2025 в 08:45

Песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из четырех ингредиентов! Ароматная рассыпчатая корочка и сочная кисло-сладкая начинка из черной смородины делают этот пирог идеальным десертом. После остывания он прекрасно держит форму, оставаясь нежным внутри.

Ингредиенты

  • Черная смородина — 200 г
  • Мука — 2 стакана
  • Сливочное масло — 170 г
  • Сахар — 70 г
  • Разрыхлитель — ½ ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Просеиваем муку в миску, добавляем разрыхлитель, сахар и соль, перемешиваем. Натираем холодное масло прямо в муку и быстро перетираем в крошку. Две трети крошки выкладываем в форму, разравниваем.
  2. Сверху распределяем смородину (можно слегка присыпать сахаром, если любите слаще). Оставшееся тесто рассыпаем поверх ягод, можно добавить пару тонких ломтиков масла для хрустящей корочки. Выпекаем при 180 °C 50–60 минут до румяности. Даем пирогу полностью остыть в форме — так он лучше режется.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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