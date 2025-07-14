Щи для похудения с молодой капустой! Невероятно вкусный ход с сыром

Щи для похудения с молодой капустой! Невероятно вкусный ход с сыром

Щи для похудения с молодой капустой! Невероятно вкусный ход с сыром. Эти сырные щи — не просто первое блюдо, а история о том, как сыр может преобразить привычный набор ингредиентов. Сливочная сырная насыщенность задаёт тон всему блюду и заставляет пересмотреть взгляд на обычный суп. Такие щи точно захочется повторить.

Ингредиенты

Куриная грудка — 300 г

Капуста белокочанная молодая— 150 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Плавленый сырок — 100 г

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Зелень — для подачи

Приготовление

Отварить куриную грудку, вынуть из бульона и нарезать кусочками. Вернуть мясо в бульон и довести до кипения. Нашинковать капусту и добавить в бульон с курицей, варить 10 минут и более. Очистить картофель, нарезать кубиками и положить в суп. Приготовить зажарку: мелко нарезать лук и морковь, обжарить до золотистого цвета. Добавить зажарку вместе с плавленым сыром в суп. Варить до растворения сыра и мягкости овощей около 20 минут. Подавать горячим, украсив зеленью.

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