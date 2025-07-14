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14 июля 2025 в 13:15

Щи для похудения с молодой капустой! Невероятно вкусный ход с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Щи для похудения с молодой капустой! Невероятно вкусный ход с сыром. Эти сырные щи — не просто первое блюдо, а история о том, как сыр может преобразить привычный набор ингредиентов. Сливочная сырная насыщенность задаёт тон всему блюду и заставляет пересмотреть взгляд на обычный суп. Такие щи точно захочется повторить.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 300 г
  • Капуста белокочанная молодая— 150 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Плавленый сырок — 100 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Отварить куриную грудку, вынуть из бульона и нарезать кусочками. Вернуть мясо в бульон и довести до кипения. Нашинковать капусту и добавить в бульон с курицей, варить 10 минут и более. Очистить картофель, нарезать кубиками и положить в суп. Приготовить зажарку: мелко нарезать лук и морковь, обжарить до золотистого цвета.
  2. Добавить зажарку вместе с плавленым сыром в суп. Варить до растворения сыра и мягкости овощей около 20 минут. Подавать горячим, украсив зеленью.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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