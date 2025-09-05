Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:01

Вот как нужно готовить минтай, чтобы был сочным: этот рецепт спасет ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт спасет ваш ужин — вы приготовите рыбу без потери вкуса и аромата. Блюдо поражает гармонией: нежная текстура минтая пропитывается сливочными нотками, а фольга сохраняет все соки, создавая эффект томления.

Для приготовления разделайте 500 г филе минтая (удалите плавники, кожу и кости), при желании нарежьте порционными кусками. На листы фольги выложите рыбу, посолите, поперчите, добавьте по кусочку сливочного масла (20 г на порцию), дольку лимона и веточку укропа. Заверните плотные лодочки, чтобы сок не вытек. Запекайте 20–25 минут при 200° C, затем разверните фольгу и подрумяньте еще 5 минут.

Подавайте с отварным картофелем или свежими овощами. Этот способ исключает сухость, раскрывает нежность минтая и требует минимум усилий. Вот как нужно готовить минтай, чтобы был сочным.

Дарья Иванова
Д. Иванова
