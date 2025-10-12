Восточный хворост — выпечка из детства! Вкусные завитушки идеальны к чаю. Они неизменно получаются и радуют своим нежным вкусом. Хрустящие, воздушные и совсем не тяжелые. Рецепт до смешного прост, а результат выглядит очень нарядно и празднично.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Молоко — 100 мл

Масло сливочное — 2 ст. л.

Мука — 400 г

Растительное масло — для фритюра

Сахарная пудра — для подачи

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку с яйцами. В отдельной посуде растопите сливочное масло, растворите в нём сахар и влейте молоко, хорошо размешав до однородности. Соедините жидкую смесь с мучной и замесите мягкое, но тугое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минут на 15–20. Охлажденное тесто раскатайте в очень тонкий пласт, толщиной не более 2 миллиметров, и нарежьте его фигурным ножом на небольшие прямоугольники. В центре каждого сделайте продольный надрез и, словно продевая нитку в иголку, аккуратно протяните один конец теста через образовавшееся отверстие. В сотейнике или кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло для фритюра и обжаривайте хворост партиями по 10–15 секунд с каждой стороны, пока он не станет золотистым. Посыпьте сахарной пудрой.

