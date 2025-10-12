Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 07:00

Восточный хворост — выпечка из детства! Вкусные завитушки идеальны к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Восточный хворост — выпечка из детства! Вкусные завитушки идеальны к чаю. Они неизменно получаются и радуют своим нежным вкусом. Хрустящие, воздушные и совсем не тяжелые. Рецепт до смешного прост, а результат выглядит очень нарядно и празднично.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Мука — 400 г
  • Растительное масло — для фритюра
  • Сахарная пудра — для подачи

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте муку с яйцами. В отдельной посуде растопите сливочное масло, растворите в нём сахар и влейте молоко, хорошо размешав до однородности. Соедините жидкую смесь с мучной и замесите мягкое, но тугое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минут на 15–20.
  2. Охлажденное тесто раскатайте в очень тонкий пласт, толщиной не более 2 миллиметров, и нарежьте его фигурным ножом на небольшие прямоугольники. В центре каждого сделайте продольный надрез и, словно продевая нитку в иголку, аккуратно протяните один конец теста через образовавшееся отверстие. В сотейнике или кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло для фритюра и обжаривайте хворост партиями по 10–15 секунд с каждой стороны, пока он не станет золотистым. Посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили вкуснейший пирог вместо сырников. Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник.

сырники
творог
пироги
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
