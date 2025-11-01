Яблоки дома больше не залеживаются — готовлю это суфле на радость семье: полезный десерт, который сметают со стола

Я готовлю это яблочное суфле постоянно, потому что оно стало для меня идеальным десертом — легким, воздушным и совершенно без чувства тяжести. Мне нравится, как обычное яблочное пюре превращается в изысканное лакомство с нежнейшей текстурой. Особенно выручает, когда хочется сладкого, но нет желания отступать от принципов правильного питания.

Готовлю я так: 30 граммов желатина заливаю небольшим количеством холодной воды и оставляю набухать. 750 граммов яблочного пюре подогреваю в кастрюле на медленном огне, но не довожу до кипения. Добавляю желатин и тщательно размешиваю до полного растворения. Вмешиваю сахарозаменитель по вкусу и щепотку корицы для аромата. Охлаждаю массу до комнатной температуры, а затем взбиваю миксером на высокой скорости несколько минут, пока она не посветлеет и не наполнится пузырьками воздуха. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на пару часов до полного застывания. Получается невероятно воздушный и пористый десерт, который исчезает из холодильника с поразительной скоростью!

