01 ноября 2025 в 16:00

Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус. Надоело однообразие по утрам? Попробуйте мои гренки — они превращают обычный завтрак в маленький праздник! Нежные внутри, с румяной корочкой снаружи, они удачно сочетают творожную мягкость и сырный аромат. Готовится всё быстро, из простых продуктов, а результат неизменно вызывает восторг. И ещё один плюс: запекаем в духовке — никакой жирной сковороды и минимум возни!

Возьмите полбатона или свежий багет, нарежьте ломтиками толщиной около сантиметра. В миске взбейте 4 яйца с 100 мл молока до однородной массы. Каждый ломтик батона аккуратно обмакните в яично‑молочную смесь, чтобы он хорошо пропитался, но не развалился. Приготовьте начинку: разомните 100 г творога, добавьте 100 г тёртого твёрдого сыра, щепотку соли, перца и чайную ложку прованских трав, всё тщательно перемешайте.

Выложите пропитанные ломтики в форму для запекания, сверху распределите творожно‑сырную массу. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут — до золотистой корочки. Готовые гренки подавайте горячими: так они особенно ароматны и аппетитны!

Ранее мы готовили батон в омлете с начинкой. Обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе.

