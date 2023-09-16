Военэксперт раскрыл «очень интересную историю» разгрома ВСУ в Работино Военэксперт Матвийчук: в Работино ВС РФ разгромили ВСУ в огненном мешке

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ попали в огненный мешок в Работино, где их разгромили ВС России, ведя огонь из артиллерии с господствующих высот. Он отметил, что сражение интересно тем, что шло в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Про Работино расскажу очень интересную историю: когда в Киев приезжал Блинкен, ВСУ решили преподнести перемогу, якобы вошли в Работино, деревушку на 400–500 дворов, где все разрушено, где никто не живет. Наши поймали их в огневой мешок и разгромили с господствующих высот из артиллерии. Потери ВСУ исчислялись тысячами, — добавил Матвийчук.

По его словам, самые ожесточенные бои идут на Запорожском направлении и под Купянском. Собеседник не исключил, что ВС РФ находятся на окраинах последнего.

В разговоре с NEWS.ru Матвийчук также предположил, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава. По его словам, на ситуацию повлияло отсутствие у ВСУ авиа- и артиллерийского прикрытия.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. Он отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Политик предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.