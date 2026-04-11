Вместо сложных тортов — этот «Каракум»: песочное тесто, джем, меренга и никакой возни

Беру масло, яйца и муку — и готовлю торт «Каракум», который сочетает в себе рассыпчатое песочное тесто, сочный абрикосовый джем, хрустящие орехи и нежную белую шапку из взбитых белков.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для домашнего чаепития, когда хочется чего-то нарядного, но без сложных кремов и долгой возни.

Получается обалденная вкуснятина: нижний слой — рассыпчатое маслянистое тесто с орехами, середина — кисло-сладкий джем, а сверху — воздушная, как облако, меренга с хрустящей корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 250 г сливочного масла, 100 г сахара в тесто и 2 столовые ложки — в белки, 450 г муки, 400 г густого джема или повидла, 100 г грецких орехов, 1 чайная ложка какао, 2 чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, сахарная пудра.

Отделите белки от желтков. Масло натрите на терке, смешайте с желтками, сахаром, мукой, разрыхлителем, солью и ванилином, замесите тесто. Разделите на две части, одну заморозьте. Орехи измельчите, добавьте в тесто. Выложите тесто в форму, сверху — джем. Белки взбейте с сахаром в крепкую пену, выложите поверх джема. Замороженное тесто натрите на терке сверху, посыпьте какао. Выпекайте при 180°С 25–30 минут. Остудите, посыпьте пудрой.

